「最胖男孩」肥到無法翻身…躺原地吃5餐　狠甩100kg震驚眾人

▲回首最胖時期，帕馬納只能一直坐在原地。（圖／翻攝自臉書／Arya Permana ）

國際中心／綜合報導

印尼12歲少年帕馬納（Arya Permana）曾有著「最胖男孩」的稱號，體重一度高達196公斤，連翻身都很有挑戰性，而為了實現成為足球員的夢想，他努力鏟肉並接受手術，如今減去將近100公斤，笑容充滿著自信，「我變得比以前更敏捷，我也喜歡踢足球。」

成功瘦身後，帕馬納經常在IG上傳自己的照片。他來自印尼爪哇島的一個小村莊，原本出生後一開始都很正常，但2歲時體重開始往上飆升，他總是感到飢餓，父母的薪水甚至無法負擔他的伙食費，還要向親朋好友借錢。

請繼續往下閱讀...

▲帕馬納常在IG發文。（圖／翻攝自IG／ariaperrmana91）



情況曾經非常糟糕，帕馬納9歲時的體型過於龐大到難以翻身，更別說是走路去上學，沒有衣服適合他的身材，他只能坐在原地打電動或發呆，每天都要吃5餐，食材包括咖哩、牛肉、蔬菜湯、餡餅等。

帕馬納的父母自知不能這樣下去，約4年前帶孩子就醫。帕馬納2017年4月先接受減肥手術，接著嚴格控制飲食，多吃蔬菜水果，禁止自己享用甜食或喝飲料，他也每天步行3英里，或是跟朋友打羽毛球。

▲帕馬納現在很喜歡戶外活動。（圖／翻攝自IG／ariaperrmana91）

最後，帕馬納至少減去近100公斤，瀏覽他的IG幾乎都是他瘦下來的相片，他還特別愛耍酷，喜歡背對著鏡頭。去年受訪時他曾提到，「現在我很高興，我可以走路也能玩耍。」

Arya Permana dapat berat badan dari 192kg hingga 88kg!! Korang tak rasa tercabakar dengan apa yang dilakukkan oleh adik Arya Permana nih..?? 由 Buat hal lahhh 發佈於 2019年1月7日 星期一

據了解，帕馬納一直想成為職業足球運動員，他相當關注利物浦足球俱樂部，最喜歡的球員是巴西的費爾米諾（Roberto Firmino），「我想像他那樣踢足球。」減肥不只讓他可以四處活動，他的睡眠品質也有所改善可以一覺到天亮，另外，他還能夠重拾起學業，讓父母感到相當欣慰。