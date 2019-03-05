印度飛官遭俘...歸國後變全民英雄！「酷炫八字鬍」掀模仿熱潮

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▲「阿比南丹鬍」在印度掀起熱潮。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

印度與巴基斯坦在上月27日爆發空襲戰，印度空軍（IAF）飛行員阿比南丹（Abhinandan Varthaman）也在當天遭到俘虜，2天後被釋放回到印度。阿比南丹回國之後，被視為英雄，印度國內更掀起了一波「阿比南丹」八字鬍的模仿熱潮。

阿比南丹在1日下午被巴基斯坦釋放，步行走過印巴邊界，正式回到印度，結果他的鬍子也意外在國內掀起風潮，阿比南丹留著八字鬍，但下方繼續延伸到臉頰上，形狀非常特殊，許多印度男性特別把鬍子修成這個形狀，還把照片上傳到網路上，寫著「受阿比南丹鼓勵」、「向英雄致敬」、「為我們的士兵感到驕傲」。

印巴兩國在27日發生衝突，一架印度的米格21的戰機在遭到巴國擊落，當時在機上的阿比南丹彈射出去保命，之後巴國的網路上流傳他雙手被綑在身後，遭到一群人帶走的影像，另一支影片則是他受訪的片段，雖然眼睛腫起來，但是語氣平靜且堅定，並拒絕回答任何有關軍事任務的問題。

阿比南丹冷靜應對的影像在網路上廣為流傳，不管是印度或巴基斯坦人民都受到感動，更有許多人在網路上貼出他照片，用以呼籲和平。

阿比南丹在1日獲釋，他身穿藍色西裝外套、白色襯衫以及灰色長褲，通過印巴兩國邊界瓦加（Attari-Wagah），帶著微笑走回印度，邊界地區也有上百位民眾聚集，揮舞旗子並放著音樂，熱烈歡迎阿比南丹，隨後更掀起一波鬍子熱潮。

▼阿比南丹冷靜應對，印巴兩國民眾都受到激勵。（圖／路透）