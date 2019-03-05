印尼12偷情男女被鞭刑　2「白袍女」痛到被攙扶著離開

▲印尼女性因違反伊斯蘭教律法，遭到鞭刑處置。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

印尼亞齊省（Aceh）因嚴格的伊斯蘭執法與鞭刑而聞名，4日有6對情侶在旅館「偷情」，這12人因觸犯伊斯蘭法律而受到公開鞭打，其中有2名女性在接受懲罰後無法行走。亞齊省是印尼唯一實施伊斯蘭執法的地區，依照教法禁止男女婚前交往、禁止同性戀，如果涉嫌婚前接吻或性行為，要在公眾之前遭到鞭打20至28次。

根據《每日郵報》報導，這6對情侶去年在一間賓館遭到執法人員逮捕，婚前性行為違反伊斯蘭教法律，12名男女遭到判刑，入監服刑數月後在4日進行鞭刑，其中2名身披白色罩袍的女性在接受鞭打後甚至無法走路，行刑完畢後由執法人員攙扶離開。婚姻關係之外的非法性行為，如通姦、私通以及同性性行為，被稱為齊納。

2018年12月，當局對2名性侵未成年女孩的罪犯處刑，公開鞭打100下，其中一名犯人痛到大叫求饒，希望能夠暫停，然而，當局毫不手軟，接著完成100下鞭刑。許多人權團體批評鞭刑不人道且具有羞辱性，要求亞齊省廢止，印尼總統佐科威（Joko Widodo）去年也曾督促該省，終止公開鞭刑。