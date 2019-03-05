鼾聲太大成肥羊！日本竊賊「聽聲辨熟睡度」決定下手目標

▲日本九州、關西地區最近出現多起類似手法的旅館行竊案件，警方懷疑，背後可能有集團操作。（圖／pixabay）



國際中心／綜合報導

每當在外旅遊時遇到舒適的飯店，能夠洗去一整天的疲勞，好好地休息是最幸福的事，然而日本警方最近卻提醒民眾，有不肖歹徒會透過房內的打鼾聲來確定旅客的熟睡度，進而決定下手行竊的目標。據了解，類似的犯案手法在日本關西、九州地區最為盛行，其中嫌犯大多都是旅日的陸籍公民。

根據《日經中文網》報導，這類的竊賊會鎖定監視器不多的旅館，且客房門鎖是採用自動上鎖的類型，因此只要使用鐵絲，就能夠輕易解開門鎖。然而由於樓層走廊沒有裝設監視器，因此警方也很難鎖定嫌犯。福岡縣警方2018年11月先後逮捕了2名企圖以該手法行竊與3名以該手法行竊得逞的旅日陸籍公民，其中前者2人更因在岡山縣倉敷市的旅館再度犯案，並偷取15萬日幣與2只手錶被逮，得手贓物總價值高達70萬日幣。

由於這類型的竊案逐漸增加，因此福岡縣內許多旅館也開始加強深夜巡邏，希望能藉此減少房客損失。福岡市旅館協會提醒赴當地旅遊的民眾，入住旅館時，不只要將房門鎖上，務必也要將鏈鎖帶上。另外，許多老牌旅館也考慮將房鎖改為旋轉式喇叭鎖。警方表示，相同的犯罪手法層出不窮，懷疑背後有集團操縱。