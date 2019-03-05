羊水狂流卻沒生寶寶！　40歲孕婦死後解剖驚見「石頭嬰」

▲ 「石化女嬰」取出後，曾被放置博物館中展示 。（圖／翻攝自Atlas Obscura）

國際中心／綜合報導

「胎兒石化」（lithopedion）的情況非常罕見，但在16世紀，就有一名40歲的婦人親身經歷！當時她懷胎10個月，送往醫院準備接生時才發現是一場「假分娩」，陣痛感逐漸消失、沒有任何嬰兒產出，直到婦人28年後過世解剖屍體，才發現腹部竟藏了一個「石化女嬰」！

據《每日郵報》報導，「胎兒石化」指的是死胎滯留在母體腹腔中，逐漸被石灰化，最後宛如一具體內的木乃伊。1554年，法國一名40歲的婦人佳蒂（Colombe Chatri）第一次懷孕，如同一般孕婦，月經停止、肚子也逐漸變大，甚至會感受到嬰兒在肚子裡亂動，一切懷孕過程都如同正常人般，直到分娩那天，大量的血液和羊水從她體內排出，在醫師們評估嬰兒正要出生時，佳蒂的陣痛感「突然消失」，後來甚至連嬰兒的胎動都感受不到。

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▲ 「石化女嬰」藏肚28年，已無生命跡象。（圖／翻攝自Atlas Obscura）

這場「假分娩」結束後，佳蒂原本的懷孕症狀漸漸消失，經期也恢復正常，但是總覺得自己腹部內有一個異物存在，常常提不起勁、食慾不振，健康每況愈下，在最後的三年內甚至經常臥病在床，最終於1982年，也就是佳蒂68歲時離世。

佳蒂死後，她的丈夫決定請醫師來解剖屍體，希望能一解這28年的謎題，沒想到解剖後，發現佳蒂的腹部內發現一顆巨大的石頭，敲開最外層的殼後才知道裡面藏了一個「完整的女嬰」，甚至連頭髮和五官都清晰可見，驚呆在場所有人！

▲ 石化嬰兒在記載中的病例不到300例 。（圖／翻攝自Atlas Obscura）

「石化女嬰」很快地就被賣給了法國一名富有的商人，期間甚至被多次轉手出售，最後於1653年在丹麥國王博物館（Denmark’s royal museum）展出，然而，這具「石化女嬰」再被轉移到丹麥自然歷史博物館（Danish Museum of Natural History）後，便從此消失。據報導，「胎兒石化」的狀況在醫學文獻中報導的病例不到300例，非常罕見。

