拿木棍單挑砂石車！他一跤摔到車底　直接被輾爆慘死...

▲酒醉青年想和大卡車PK，結果下場悽慘。



實習記者陳妙津／綜合報導

國外昨日流傳一段警世影片，提醒用路人千萬別試圖挑戰大卡車。原來一名喝醉的印度青年，疑似與大車司機發生衝突，竟拿著長木棍往砂石車猛揮，沒想到因為失去平衡而滑倒，一跤摔在砂石車下方，隨即被砂石車輾過當場慘死，驚悚的畫面嚇壞網友。

綜合外媒報導，該起意外發生於2月28日，印度青年桑傑喝酒後，獨自拿著一根長木棍搖搖晃晃來到路中央，試圖螳臂當車和大卡車PK，當時許多路人紛紛喝斥提醒他千萬別再靠近。

▲車禍畫面被其他路人全程錄下，PO網後嚇壞網友。（圖／翻攝自YouTube／STN 24 NEWS）



不過眾人的嚇阻並未攔下桑傑的腳步，他拿著長木棍猛力攻擊砂石車的前輪。不料在喝醉的狀況下，猛力地一揮桑傑頓時失去平衡地向右側摔入車底，隨即被砂石車的後輪直接輾斃。

警方調查後發現，桑傑慣性酗酒，過去曾是一名機械師，但卻因為酒精而害死自己。該起意外也被其他用路人完整記錄，並PO上網，網友們看了則紛紛表示，「不要以為用一根棍子就能和大卡戰鬥」、「超恐怖」、「到底要多蠢才會這樣幹」、「大車總是會贏得戰鬥最後勝利」。