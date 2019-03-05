美駐巴勒斯坦領事館「併入駐以大使館」　巴人怒：川普政府有敵意

▲ 美國駐耶路撒冷領事館長期為巴勒斯坦人服務。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國國務院4日將駐耶路撒冷領事館併入駐以色列大使館，改稱巴勒斯坦事務處，讓巴勒斯坦當局相當憤怒。美國總統川普上任後，先是放棄美國過去支持以巴各自建國的「兩國方案」，還承認耶路撒冷為以色列首都，去年5月更正式將美國駐以色列大使館從特拉維夫（Tel Aviv）遷至耶路撒冷。

▼ 美國駐以色列大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）去年5月出席開幕式。（圖／達志影像／美聯社）

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巴勒斯坦當局痛批，川普政府無疑對巴人懷有敵意，也公然無視國際法規，此舉是美國政府「和平調解角色」蓋棺的「最後一根釘子」。一名巴國官員指控，美國等於是將巴勒斯坦納入大以色列之下。

美國國務院在聲明中指出，「此次重組是美國致力提高全球外交與使館服務效率和效能的一部分，不代表美國對耶路撒冷、約旦河西岸，以及加薩走廊的政策有改變。」以色列在1967年戰爭後佔領主要由巴人居住的東耶路撒冷，並將耶路撒冷視為首都，但國際社會並不承認。