中風、高齡82歲想繼續掌權　阿爾及利亞「萬年總統」引爆示威

▲包特夫里卡以輪椅代步。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

北非國家阿爾及利亞總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）已高齡82歲，2013年中風後就鮮少公開露面，他3日晚間提交競選的相關文件，表態將參加4月的大選。掌權長達20年的他引起群眾不滿，數百名年輕人聚集在首都阿爾及爾（Algiers）抗議，有統計數據指出183人受傷。

為了安撫不滿的民眾，包特夫里卡的競選幹事扎蘭（Abdelghani Zaalane）透過國家電視台朗讀信件。他說，如果總統再次當選，他誓言會在1年後下台，不會再參與下一次選舉，且會組織「全國會議」。

信中提及，包特夫里卡承諾聽取示威者的心聲，尤其是成千上萬的年輕人，「他們向我詢問國家的未來。」據了解，他已在瑞士住了1周，接受總統候選人所需要的醫療檢查。

23歲的學生艾莎（Aicha）告訴《路透社》，「我們不會停止，直到我們擺脫這個體制。」數百名示威者沿著街道遊行，呼籲包特夫里卡不要提交選舉文件，鎮暴警察則阻擋道路並使用催淚瓦斯與警棍。

民眾與警察之間爆發衝突，根據警方估計，共有56名員警、7名抗議者受傷，45名投擲石頭的人被逮捕。但有另外一項統計指出受傷人數為183人。

儘管近年來包特夫里卡的表現讓民眾失望，但他曾結束阿爾及利亞長達10年的內戰，這場戰爭造成近20萬人喪生，他從1999年開始掌權，也在早期解決伊斯蘭動亂問題，使得他某種程度上還是保有一定的聲譽。

包特夫里卡政府過往領導了一項龐大的基礎設施改造與發展計畫，該國擁有豐富的自然資源、石油與天然氣等。然而，2014年油價下跌後，阿爾及利亞難以維持補貼項目，這占據國家預算20％以上。