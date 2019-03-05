19歲小媽媽流產2次終得子　罹糖尿病突暴斃…嬰兒伴屍哭泣

▲紐蘭茲。（圖／翻攝自臉書／Courtney Newlands）



國際中心／綜合報導

蘇格蘭19歲小媽媽紐蘭茲（Courtney Newlands）患有糖尿病，但非常想要懷孕的她仍盡力克服困難，曾流產2次後去年終於生下男嬰，令她家人感到悲痛的是，她今年2月突然在家中暴斃，旁邊僅5個月大的嬰兒就在母親的屍體旁躺了2天，緊急送醫後則無大礙。

《太陽報》報導，紐蘭茲2月時突然沒有任何消息，她的家人覺得很不尋常便報警，警方破門而入後發現她躺在沙發上已死亡，旁邊的嬰兒戴克朗（Declan）則呈現脫水狀態。初步了解後，死因可能是第1型糖尿病所導致，詳細原因還有待調查。

嬰兒被送醫後則住院2天，目前已返家由紐蘭茲的手足照顧。紐蘭茲43歲的母親洛林（Lorraine）悲痛表示，如果再晚了1天，孩子可能就會喪命，而男嬰前幾天在大哭，她便播放女兒生前的影片，「他只是盯著手機，立刻停止哭泣。」

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▲紐蘭茲熱愛孩子。（圖／翻攝自臉書／Courtney Newlands）

紐蘭茲4歲時被診斷出糖尿病，她的母親說這些過程非常艱難，「每個人都認為（應對）糖尿病很容易，但這並不如人們所想得簡單，你必須每天檢查，無法吃或喝任何你想要的。我想你必須要有位家庭成員（罹患同樣疾病）才能理解。」

儘管相當年輕，紐蘭茲生前卻一直心繫孩子，她曾流產兩次，有一次還加上得了流感，身體狀況變得非常差，她去年再度懷孕，最後成功生下戴克朗。不過，男嬰提早2個月出生，先天就少了一顆腎臟。

紐蘭茲驟逝前才與男朋友分手，對方搬了出去，她生前經常在臉書貼出男嬰的照片，孩子也總是面帶微笑。她的家人正在安排葬禮，也發起相關的募款頁面。