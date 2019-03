男孩向她求婚　3歲女童不爽嫁「鎖喉制伏」：我做過最棒的事！

▲肯林與媽媽討論制伏男孩一事。(圖/翻攝自臉書/Scott Mcfetridge,下同)

美國密蘇里州3歲女童肯林(Kynlee McFetridge)先前在跟媽媽聊天時,突然自爆她對一名男同學使出「鎖喉技」,原因是對方向她求婚,「小孩子不會結婚,所以我把他的頭夾在腋下。」天真可愛的影片在各大外媒掀起熱議,也讓許多網友紛紛笑翻。

母親克里斯汀(Kristen Kelly)原本先問孩子在幼稚園做了什麼,肯林聽聞後相當誠實的回答她動用了鎖喉技,成功把對方制伏,而她出手的理由則是因為男童向她求婚,她自認這個年齡還不妥。

▲肯林的背影也充滿氣勢。



對此,克里斯汀傻眼之餘又覺得有些好笑,她並沒有大聲責備女兒,而是語氣平淡說「我覺得你不該這樣做。」然而,肯林似乎很滿意自己的行為,還補充這是她有史以來做過最棒的事。媽媽則堅持繼續教育,「不,不要對男孩們鎖喉。」

其實,肯林才5個月大時曾接受心臟手術,她罹患法洛氏四重症(Tetralogy of Fallot)。父親史考特(Scott McFetridge)為了讓女兒變得健康,經常會帶著孩子玩摔角,「她當時落後其他小孩,我試著讓她更強壯,這樣她才能跟上」,但他坦承肯林似乎有點過於強悍了。

肯林補充,她並不想嫁給小男孩,但她和對方依舊是朋友。史考特1周前則把逗趣的影片分享到臉書,網友紛紛留言「這個女孩必須成為摔角選手」、「太可愛了」;還有人標記另一半並寫道,「嘿,你未來女兒的模樣」。

