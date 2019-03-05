「美國正深陷危機」民主黨前州長宣布參選總統：華府需要能完成事的夢想家

▲科羅拉多州前州長希肯魯柏（John Hickenlooper）宣布參選總統。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

美國科羅拉多州前州長希肯魯柏於當地時間4日宣布，將加入民主黨總統大選提名戰，成為爭取民主黨提名中的第2位州長及第14位參選人。

綜合外媒報導，民主黨在官方推特上發表了一篇推文，稱美國正「深陷危機」，該篇貼文同時附上了一則希肯魯柏（John Hickenlooper）宣布將參選2020總統的影音。

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▲▼希肯魯柏在推特上發布競選影音。（圖／翻攝自推特）

希肯魯柏在影片中說，「我之所以參選總統，是因為我們的國家正處於危機，讓我們所主張的一切受到威脅。」影片中，這段話出現的同時以川普作為背景。他說，華府需要夢想家，但同時也要能夠把事情完成，「我一再證明，我能讓人民團結在一起，去推動華府未能實現的進步變革。」

現年67歲的希肯魯柏是繼華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）之後，第2位宣布競選總統的州長級人物。希肯魯柏曾是位地質學家，政治立場溫和，稱自己是個「乏味的人」，後因在科羅拉多州第一大城丹佛（Denver）接二連三開設啤酒館而致富，從此步入政壇。他同時也是民主黨少數能在2014年共和黨翻轉政壇時，存活下來的其中之一，並在科羅拉多受到歡迎。





