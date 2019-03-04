榴槤大亨在臉書為女兒徵婚 大方送10車1屋+千萬台幣！

▲榴槤大亨洛通在臉書上為美麗的小女兒Kansita Rotthong(右)徵婚。(圖／翻攝自臉書)

國際中心／綜合報導

泰國春蓬府一名富裕的榴槤大亨上周六(2日)在臉書上發文稱，要為芳華26歲的美麗女兒招夫婿。這位開明的「好野郎」岳父並不要求未來親家一定要門當戶對。他甚至表示會拿出1000萬泰銖(約1000萬元台幣)給雀屏中選的女婿做生意。迄今已有大批男子爭相應徵，讓「準岳父」應接不暇。

這名為女兒徵婚的富商名叫洛通( 譯音, Anont Rotthong)。他表示，除了給未來女婿做生意的本錢外，還會多送10輛汽車及一間大屋給他夫妻倆使用。

他上載了女兒Kansita Rotthong的照片。從照片可見，Kansita有一雙漂亮的大眼睛和一頭烏黑的秀髮。洛通更向網友展示他家裡大量的金飾和現金，證明自己有能力兌現承諾。

洛通招婿的四大條件很簡單，分別是：一，不需要有高學歷，但要識字。二，勤奮上進、刻苦耐勞、工作時不偷懶。三，節儉。最後一項是喜歡榴槤。

有人懷疑他只是在開玩笑，當地媒體向他求證時，他堅稱自己真的是在為小女兒招婿。他育有2子2女，除了小女兒外，其他子女都已婚。

目前已有大批男子透過臉書及電話跟他聯絡。當中有應徵者長相好比花美男，跟洛通的女兒很有「夫妻臉」。也有應徵者長相及打扮與洛通相似，並以此作為自己的優點。