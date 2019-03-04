桑德斯未戰先輸？　民調：「75歲以上+社會主義」總統出局

▲桑德斯上月宣布角逐2020美國總統大選。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美國2020總統大選最新民調出爐，有趣的是，過半的美國民眾認為，「超過75歲」、「社會主義者」並不是他們心中理想的美國總統要件，而準備參選的民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）剛好都符合這兩項條件。另外，大部分選民也不排斥同性戀、女性、非裔、不到40歲的參選人。

美國國家廣播公司（NBC）和華爾街日報（WSJ）最新的民調指出，美國選民不想要「超過75」、「社會主義者」的總統，尷尬的是，高齡77歲的民主黨聯邦參議員桑德斯恰好都符合這兩個條件，另外一位還未表態，但可能參選的76歲前副總統拜登（Joe Biden）也已超過「年齡限制」。另外一項數據指出，超過2/3的美國選民對同性戀、女性、非裔、不到40歲的參選人感到振奮，或是沒有任何意見。

針對現任總統川普，有48%的選民反對川普連任，支持的則佔41%。而且川普在50歲以下選民、婦女間的反對率都非常高，受過大學教育的白人婦女、西語裔選民都更傾向支持民主黨的參選人。唯一對川普有利的數據是，他的工作表現有46%的支持率，相較於今年1月政府關閉時的43%有微幅增加，且在共和黨內的支持率高達86%。

桑德斯現年77歲，是國會最資深的無黨籍議員，同時也是勞工階層的猶太移民之子。他在2日的造勢活動上表示，他要為經濟正義、社會正義、種族正義、環境正義而戰，競選政見包括全民健保、頒布「聯邦就業保障」以確保每位美國人都有工作、提高最低工資至每小時15美元（超過現行制度2倍）、通過「全面移民改革」讓非法移民能留在美國境內。