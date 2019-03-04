15歲女兒浴室產子「讓家族蒙羞」　狠嬤活活淹死剛出生外孫埋後院

▲ 出生僅幾小時的嬰兒被外婆活活淹死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

美國加州日前發生一起人倫悲劇，一名婦女得知自己年僅15歲的女兒未婚懷孕以後，便深深為此感到丟臉，於是在女兒腹中的小生命出生幾個小時以後，將新生兒活活淹死後裝在袋子裡、埋進後院，為的只是「不讓家族蒙羞」。

現年43歲的德隆（Beant Kaur Dhillon）被控多項罪名，包括2018年11月，她15歲的女兒在貝克斯菲爾德（Bakersfield）的家中突然生產後犯下的一級謀殺罪。她1日下午否認所有指控，預計下周將再次出庭。



據檢方說法，德隆和她23歲的侄子曼恩（Bakhshinderpal Singh Mann）在去年11月某天發現，德隆的女兒在家中浴室生下孩子。警方指出，德隆隨後向警方坦承，她淹死了孩子，以「避免家庭蒙羞」；據傳德隆和曼恩隨後便在後院的花壇裡挖了一個洞。

德隆犯案後要求丈夫辛格（Jagsir Singh）回家，與曼恩一起以垃圾袋將屍體包裹起來，放進花壇裡挖好的洞中，再以鹽和泥土覆蓋。報導指出，德隆、辛格和曼恩犯案後，並未將嬰兒的出生或死亡告知警方；德隆也忘記為她剛分娩的女兒尋求醫療照顧。

《每日郵報》報導，德隆落網後被控一級謀殺罪、毆打兒童致死的重罪和虐待兒童的重罪，辛格被控參與謀殺和虐待兒童；曼恩則因參與謀殺被通緝。