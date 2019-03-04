「它已經死了！」　Momo日籍創作者自毀作品：覺得非常愧疚

▲Momo創作者相蘇敬介決定銷毀作品。（圖／翻攝自Twitter／@NewsIpe）

國際中心／綜合報導

自殺遊戲「Momo挑戰」在世界各地引起恐慌，不斷傳出有家中孩童遭恐怖女孩Momo「唆使」，企圖傷害他人甚至是自殺。事實上，Momo是源自於2016年日本東京銀座香草畫廊（Vanilla Gallery）的「姑獲鳥」雕像，其創作者對此感到相當自責，決定親自「消滅」這個作品以絕後患。

來自東京現年46歲的相蘇敬介（Keisuke Aiso）是一名藝術家，他專注於「詭異的」作品創作已經超過20年，根據外媒《The Sun》報導，他的創作室裡的半成品模型，多半是以假四肢組裝成的生物為主。相蘇表示，「Momo已經不存在了！它永遠不會再出現，孩子們可以放心，它死了，詛咒也消失了！」

根據墨西哥塔巴斯科州的電腦犯罪調查組表示，該遊戲在臉書上流傳，用戶被要求與「未知用戶」進行挑戰，有幾個用戶指出，Momo以暴力圖像回應，若用戶拒絕遵守遊戲中的命令，就會遭到Momo威脅。根據了解，原先Momo只是透過WhatsAPP傳遞，要求使用者完成相當危險的挑戰，例如爬上屋頂自拍等等，最後一個挑戰就是自殺。

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