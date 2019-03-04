川金二會破局！文在寅急開國安會　外長將促三方「1.5軌會談」

▲ 南韓總統文在寅。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

世紀無核化談判「川金二會」2月28日行程驟變，最終以未達任何協議的結局收場，讓過去皆擔任兩國中間人角色的南韓政府措手不及。南韓總統文在寅4日於青瓦台召開國家安全保障會議（國安會，NSC）全體大會時表示，希望美國總統川普及北韓領導人金正恩盡快再次會晤。

文在寅指出，「雖然我們深信北韓及美國會談最終一定會妥善解決，仍舊不樂見對話陷入膠著的情況。我們期待兩位元首盡快再次會晤，早日達成被延宕的協議。而在此一過程中，我們（南韓）的角色也再度變得重要。」

2018年6月的新加坡川金會結束的2天後，文在寅於14日召開國安會。4日則是他時隔9個月以來，首度召開會議，目的是針對川金二會的結果擬定對策。他表示，「雖然對第二次峰會的結果感到相當遺憾，這仍是美國及北韓兩國間經由對話所達成的重要成果。」

他說明，兩位元首在會談中論及完全廢棄寧邊核設施、解除部分經濟制裁，代表雙方以新加坡會談的協議為基礎，已經進入北韓以實質性無核化行動換取美國相應措施的廣泛討論階段，「這是對話的一大進展。」

文在寅提到，峰會談及在北韓設立美國聯絡辦公室，「廢棄寧邊核設施、核武等核物質時，聯絡辦公室可能成為美國專家及驗證團隊的活動場所，相當實用，在推動兩國關係正常化的過程中意義重大。」

他指出，透過此次會談能夠確認使兩國無法達成協議的立場差異，因此需要積極尋求縮減歧見的方案，推動兩國盡早展開工作協商，南韓也將在不違反經濟制裁的條件下，加快南北韓經濟合作。

外交部長康京和則在會中表示，將著手準備調解美國及北韓的方法，以多元的方案促進兩國再次重啟對話，將以先前在瑞典召開的美國及南北韓三方會談為基礎，促成「1.5軌協議」。她指出，此次川金會的癥結點明顯在於北韓除寧邊以外的核設施，以及美國經濟制裁；未來若兩國間的協商重啟，也將聚焦於此議題。