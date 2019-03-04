英國傳限制華為設備比例　「不超過50%」降資安風險

▲美國稱中國華為設備有資安疑慮，呼籲各國一同加入抵制。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

英國早前調查中國華為5G設備，以防止竊密疑慮，而近日據知情人士透露，報告內容即將公布，傳出未來將限制英國業者不可使用超過50%華為設備，目前仍在評估相關細節。華為則對此拒絕評論。

據英國《金融日報》報導，美國以國安為由，邀請各國一同抵制華為電信設備，但相比於美國、澳洲、紐西蘭等盟國採取的封殺措施，英國的態度更加溫和。據了解，英國監管部門將在數周內公布針對電信業基礎建設的限制規範，雖然不會全面禁用，但將限制相關國內業者若採用華為設備，則不得超過整體網路的一半，以此將資安風險降到可控範圍內。

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▲▼華為5G設備在澳洲、紐西蘭接連受挫。（圖／達志影像／美聯社）



據消息來源指稱，英國當局相信此舉有助5G網路在英國的發展，同時設備也不會過分依賴中國。消息若屬實，則表示未來華為仍在英國有可發展空間，但也將面對其他5G供應商的競爭壓力。目前相關細節仍在商討當中，也尚未確認新規是否溯及舊設備。

英國政府發言人對此於3日表示，「英國網絡的安全相當重要，我們正審查供應鏈，以確保現在與未來安全、多元和健康的通訊網路基礎，結果在徹底審查後會在適當時機報告結論」。華為方面則拒絕發表評論。

▼若消息屬實，未來華為在英國5G網路市場尚有發展空間。（圖／CFP）

