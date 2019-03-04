傳孟晚舟有雙對策！申請「前三強大學」攻讀商學博士、提告加政府

▲孟晚舟有意在加拿大攻讀博士。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

加拿大司法部門在1日正式發出授權，允許法院啟動引渡「華為公主」孟晚舟的程序，並且將會3月6日進行聽審會。孟晚舟方面也做出回應，不但透過律師反控加國政府違反民事程序，另外也傳出她準備在加國攻讀商學博士，有意長居溫哥華。

綜合外媒報導，分析指出，由於整個審判過程將長達數月，孟晚舟目前有意長期居住溫哥華，為接下來漫長的審判做準備，她曾經透露想申請英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia，又稱卑詩大學）的商學院博士課程，繼續進修，並且也已經幫女兒申請就讀當地學校，其餘時間則用來陪家人。



英屬哥倫比亞大學與麥吉爾大學（McGill University）、多倫多大學（多倫多大學）並列加拿大的三強，同時是全球最頂尖的20所公立大學之一。加拿大法院日前啟動正是引渡程序，跨出第一步，並將在6日舉行聽證會，孟晚舟也會出庭，同時也會決定引渡聽證會的日期。



孟晚舟的律師也在3日出面證實，已經向英屬哥倫比亞省最高法院提出民事訴訟，主要理由是因為加拿大政府強迫要求她提供證據及資料，加國邊境服務局及皇家加拿大騎警甚至沒有依照逮捕程序，就逕自扣留、搜身以及問話，還謊稱這只是例行的海關檢查。