川普給金正恩韓英2版「重要協議」文件　波頓：北韓沒想接受

▲ 白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

第二回合世紀無核化談判「川金二會」2月28日宣告破裂，以未達任何協議的結局收場，雙方至今對棄核及解除經濟制裁的說法不一。峰會第二天才加入擴大會談的美國國家安全顧問波頓（John Bolton）日前透露，總統川普（Donald Trump）已經在會談中將寫有美方要求北韓達成的無核化措施等重大協議（big deal）的文件交給北韓領導人金正恩。

波頓於當地時間3日接連接受CBS、福斯新聞、有線電視新聞網（CNN）訪問時強調，他不認為川金二會是失敗的。他提到，川普持續要求北韓無核化、放棄生化武器及彈道飛彈等，也將一份有韓文版及英文版的文件交給金正恩，「那份文件中有我方所期待的，金正恩也將因此獲得地點優越、經濟前景光明的不動產。」

他對於平壤當局主動表示願意廢棄寧邊核設施一事指出，這是非常有限的讓步，僅包括已經老化的核子反應爐和濃縮鈾、部分廢棄鈽再利用技術，「川普總統試圖說服金正恩接受這項重大協議，但他們根本沒這個意思。」

波頓也表示，美方願意提供的酬賞自2018年6月的新加坡峰會起便始終如一，只要北韓承諾放棄核武、生化武器及彈道飛彈，就會有相當大的經濟潛力。針對川金二會的結果，波頓則指出，未達協議並不代表失敗，「只要美國的國家利益確實受到保護，未達成協議（no deal）就不是失敗。」

面對兩國對話過程中，北韓仍可能持續生產核燃料的疑慮，波頓指出，「這完全正確，他們一直都在做這件事」，但美方也會持續施加最強力的制裁，因此不會處於弱勢。