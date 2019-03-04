喜劇演員假戲真做！宣佈投入烏克蘭大選　支持率狠甩現任總統

▲烏克蘭總統參選人澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／翻攝自Twitter／@TEmenent）



國際中心／綜合報導

烏克蘭喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）目前正投入2019年的總統大選，看似「來玩玩」的他，卻出乎意料地在民調中領先群雄，受到選民歡迎的程度讓專家摸不著頭緒，專家更直言，國家元首大任恐將澤倫斯基壓垮。不過烏克蘭選民倒認為，澤倫斯基並不是政治圈所「創造」出來的參選人，而是一個能夠以人為本的候選人。

現年41歲的澤倫斯基曾在烏克蘭電視劇《人民公僕》（Sluga Narodu）飾演一位抗議政府腐敗的歷史老師，後來當選成為總統。同時身為演員製作人，澤倫斯基非常受到烏克蘭民眾的歡迎，他的製作公司2018年以這部劇為名，成立人民公僕黨，澤倫斯基更跨年夜宣佈參選烏克蘭總統。

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▲烏克蘭總統參選人澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）



澤倫斯基的確沒有任何政治經驗，可是這一點都不減選民對他的信心，根據最新民意調查顯示，澤倫斯基的支持率高過現任總統波洛申科（Petro Poroshenko），以及在野黨參選人前總理提摩申科（Yulia Tymoshenko）。選民認為，澤倫斯基不同於其他參選人，他的財富來自於白手起家的事業，且並非政治圈創造出來的參選者。

不過許多政治評論家卻擔心，澤倫斯基若是當選，會沒有能力解決自2014年以來導致1萬3000人死亡，由親俄組織引發的軍事衝突更無法處理與俄羅斯日益惡化的關係。澤倫斯基表示，他會像劇中角色一樣，致力於打擊烏克蘭的貪腐問題，至於其他軍事問題，他則說，「已經準備好與魔鬼談判。」