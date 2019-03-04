4人倒戈！參議院獲51票支持「中止緊急狀態」　川普仍可動用否決權

▲參議院民主黨獲多數票支持「反對緊急狀態」議案。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普為了美墨邊境圍牆經費，2月15日宣佈國家進入緊急狀態，26日眾議院表決通過撤銷緊急狀態的議案。議案送交參議院後，也獲4名共和黨議員倒戈支持，目前已確定會通過。雖然外界認為，就算國會通過議案，川普也會動用否決權，但仍可向川普表達強烈譴責。

儘管共和黨在參議院有多數席次優勢，但依舊擋不住國會議員對川普此舉的反對立場，目前確定有4名共和黨議員，包含柯林斯（Susan Collins）、蒂利斯（Thom Tillis）、穆考斯基（Lisa Murkowksi）與保羅（Rand Paul）都已表態，這也使民主黨獲得51票的多數票。民主黨認為，共和黨內應該不只有4名支持這項議案的議員，先前有許多人都擔心這項僅緊急狀態的合憲性，並指出，這樣的作法會替往後的總統開下先例，國會就不再具有監督作用。

共和黨參議員保羅（Rand Paul）在本周末宣佈，將支持中止國家緊急狀態，成為第4位支持議案的共和黨人，他更直言，「我支持川普，但我沒辦法支持宣布緊急狀態、沒辦法支持總統花國會沒同意的錢，儘管我們需要錢來維護邊界安全，但仍不能取消國會的制衡功能。」

雖然就算議案通過，川普也可以利用否決權來禁止議案生效，但川普任內尚未使用過任何否決權，目前仍不清楚他的預期作法。另外這也是對白宮的一大警訊，因為就連同黨人士都不再支持他的行為。