公婆逼他「扮女人」！男同志結婚受盡委屈　慘遭虐待天天做18hrs家事

▲羅伊被迫扮成「新娘」。（圖／翻攝自Daily Star）

國際中心／綜合報導

29歲的英國同性戀者羅伊（Roy Singh）11年前嫁給一名男子，原以為這是一個幸福的結局，殊不知卻是一場苦難的開始；他在大喜之日當天被公婆要求穿著「女裝婚紗」，才能出現在450名賓客面前，在後來9個月的婚姻生活中，他更被稱呼為「媳婦」並遭受虐待，不僅禁止上廁所還要每天做18個小時的家務，種種的事情也終於讓他看清一切，並決定離開這個恐怖的家庭。

根據外媒報導，來自曼徹斯特的羅伊在19歲時，嫁給了一名住在倫敦的男子，不過他卻在結婚當天被公婆要求在450名賓客前，穿上高跟鞋，戴上假髮和化妝扮成一名名為「幸運（Lucky）」的女性，只因為他們不想要讓親戚朋友知道兒子的另一半是一名男人。

羅伊說，當時他的前夫向他表示，如果兩人想要結婚，他就必須要打扮成女生，而且還要維持穿著女裝一段時間，讓整個社區都知道他是一名「女生」才可以。儘管羅伊聽從了這些命令，但是當他嫁進這個家後過得並不幸福，整整9個月的時間都遭受虐待，每天被要求做上18小時的家務事、只能吃一碗麥片跟冰沙，他還因為被嫌太胖而遭到禁止上廁所。

更悲慘的是，羅伊的父母透過社交媒體看到兒子打扮成女人的照片後，氣到不准他回家更斷了與他的聯繫；最後，羅伊鼓起勇氣離開了這個讓他崩潰的婆家，住到收容所裡去，但卻在4個月後，接收到前夫要跟另一名女子結婚的消息。

受不了打擊的羅伊在試圖自殺時，被路人拯救並與父母重新連繫上，才終於回到家中。報導中指出，羅伊的前夫得知消息後則表示，他和他的媽媽想要向羅伊道歉。