吊918m超美高空「瘋狂自轉」！　冒險家全身竟只掛「一條繩索」

▲塞謬爾在高空中挑戰特技。（圖／翻攝自YouTube／SLACKTIVITY）

國際中心／綜合報導

38歲的冒險者塞謬爾（Samuel Volery）喜愛挑戰極限，這次他來到了瑞士阿爾卑斯山區Arvenbuel的一座湖邊，在高3000英尺（約918公尺）處表演特技，並請到攝影師將這驚險的一幕記錄下來。影片中的塞謬爾只依靠著幾條鋼索，就開始在高空種表演旋轉特技，每轉一次就讓人為他捏一把冷汗。

根據外媒報導，塞謬爾這次選擇了到瑞士的瓦倫湖（Walensee Lake）進行挑戰，他在湖上約918公尺的地方，架上了幾條繩索，並在自己的身上套上安全繩索之後，大膽的走到中間，並開始表演空中旋轉。

從攝影師托比亞斯（Tobias Rodenkirch）所拍攝的影片當中可以看到，身穿橘色衣服的塞謬爾懸掛在半空中，沒有任何猶豫地就開始瘋狂自轉，雖然後面景色十分美麗，但是除了安全繩索之外，現場再也沒有其他防護措施，每當他旋轉一次，就會讓人從腳底開始涼起來，並且為他捏一把冷汗。

塞謬爾說，在做特技的時候他暈了，但在旋轉當時的視野跟感覺很驚人，而且做久了之後真的很累，不過打破紀錄的他也稱，雖然這種表演是一種展示極限的表演，但他從不把自己置於危險當中，或是參加任何不安全的運動，並希望向大眾傳達極限運動的好。

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