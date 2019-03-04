孟晚舟反告加拿大政府：強迫我提供證據　律師證實提出民事訴訟

▲孟晚舟被指控涉嫌洗錢、詐騙。（圖／美聯社）

國際中心／綜合報導

華為財務長孟晚舟去年12月初在溫哥華機場遭逮，她本月1日透過律師反過來指控加拿大政府強迫要求提供證據，加國邊境服務局（CBSA）及皇家加拿大騎警（RCMP）沒有依照逮捕程序，就進行扣留、搜身以及問話等行為。孟晚舟的律師3日發表聲明證實，已向卑詩省最高法院提出民事訴訟，但並未說明具體的求償金額。

加拿大政府1日宣布，將因應美國要求，允許對孟晚舟的引渡案正式進入聽證程序，中國駐加拿大大使館2日隨即在網站發布聲明，內容提到，此案不是一起簡單的司法案件，而是對一家中國高科技企業的「政治迫害」，如果真的遵循法治原則、司法獨立，加方就應該按照引渡法的有關條款，拒絕美方引渡請求，立即將人釋放。

而孟晚舟的律師3日出面證實，已經向卑詩省（British Columbia，又稱英屬哥倫比亞省）最高法院提出民事訴訟，主要理由是因為加拿大政府強迫要求她提供證據及資料，加國邊境服務局及皇家加拿大騎警甚至沒有依照逮捕程序，就逕自扣留、搜身以及問話，還謊稱這只是例行的海關檢查。

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▲孟晚舟的父親任正非（右）稱女兒不可能成為接班人。（圖／CFP，下同）

據了解，孟晚舟被指控涉嫌密謀洗錢、詐騙，目前正在等候出席本月6日舉行的引渡聽證會。孟晚舟一案掀起中加關係風波，而華為董座梁華上月21日接受加國媒體採訪時提到，「這其實是免費給華為打廣告」。

而孟晚舟的父親任正非2月接受BBC訪問時也表示，女兒沒有技術背景，永生永世都不可能成為接班人，「我不能完全從父親的角度看兒女的發展軌跡，也要看到他們自由飛翔，每個小孩都要有個性。」

▼支持民眾在法院外聲援孟晚舟。