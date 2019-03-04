超車逆向撞毀！轎車2人全死「騎士秒遭斬首」　頭顱連安全帽噴飛

▲巴西一輛機車逆向行駛撞到轎車，騎士的頭顱斷開噴飛。（圖／翻攝自Guerreiro Notícias/ES臉書，下同）

國際中心／綜合報導

巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）的熱基蒂尼奧尼亞（Jequitinhonha）山谷間發生嚴重車禍！一名機車騎士行駛山區的公路時，疑似為了要超車而逆向行駛，沒想到迎面卻撞上了一輛轎車，猛烈撞擊力道導致騎士連人帶車陷入轎車裡，接著騎士的頭顱就被汽車的車體斬掉，與安全帽一起掉落在車禍現場。

綜合外電報導，根據警方說法，機車迎面直接撞擊轎車的車頭，前方完全破碎，汽車內2人的身體也當場被夾爆死亡。透過警方釋出的照片可見，機車車輪衝進轎車的前座內，破碎的車體也變成「尖利的刀」，騎士當場被斬首，整顆頭顱連帶著安全帽掉落在旁邊；而他的左腿也貌似被車體當場削斷，殘肢掉落在車內。

這起汽車和機車的嚴重車禍造成3人死亡，其中被機車撞死的汽車駕駛還是一名軍警，在電台擔任播音工作，目前尚不知道機車騎士的身分。不過目擊者表示，機車為了要超車所以跨越到對向車道，逆向行駛導致這場悲劇發生。警方仍在釐清肇事原因。

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