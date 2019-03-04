腳滑摔倒！洗澡中大象直接「一屁股坐地」…他慘被壓碎成爛泥

▲印度發生大象壓死人意外。（圖／翻攝自LiveLeak）

記者錢玉紘／綜合報導

印度喀拉拉邦（Kerala）戈德亞姆（Kottayaml）的動物園內發生可怕的死亡意外，一名員工幫大象洗澡的時候不慎滑倒，結果還來不及起來，大象就直接一屁股坐下，把男子活活壓死。有動保團體的成員提到，大象當時處在情緒暴躁狀態，而且疑似有被虐待的跡象。



根據事故現場的監視器畫面，該男幫大象洗澡時，命令大象坐下來，結果他自己不小心腳一滑倒在地上，還來不及起身的時候，大象已經直接坐在地上，把男子直接壓下去。在一旁的助理趕緊衝過去，命令大象站起來，並將該男送醫院。

但隨後這名男員工就因為傷勢太嚴重，在醫院宣告不治，死亡主因是頭部嚴重受創。根據外媒報導，死亡的男員工是動物園內大象區的負責人，而這頭大象是33歲的公象，另有報導指出，大象當時有傷口，處在具有攻擊性的發狂狀態（Musth），且該男似乎有毆打大象的舉動。

一名大象保護團體的成員表示，這頭大象剛被帶去參加寺廟的祭典活動，在影片中也可以看到牠是被強迫坐下的，似乎非常不情願。在印度，每年3到4月都會有各式不同的宗教活動，時常會有大象被帶到街上參與遊行，但也發生過不少意外。