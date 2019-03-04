川普推特語錄／柯恩的手稿證明了…他的證詞全是謊言　我是無辜的！

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普3日沒有安排公開活動，他今天再次在推特上重申自己沒有通俄，並且拿了柯恩日前在聽證會上做出虛假的、自我矛盾的陳述說，「他的證詞完全是謊言！」、「我是一個無辜的人，遭到一些糟糕的，自我矛盾和腐敗的人所誣陷及迫害，這是違法的，打從開始就不應該被允許！」

想看更多川普推特語錄，請點擊：

►►川普推特語錄／準備在CPAC發表直播演說 大家享受吧！

►►川普推特語錄／跟金正恩有非常實質的談判 我們都知道彼此想要什麼

►►川普推特語錄／感謝阮富仲主席、阮春福總理以及越南人民的慷慨招待

▼經過了兩年多對總統的騷擾後，唯一可以證明的就是，民主黨和其他人違反了法律，懷有敵意的柯恩（Cohen）的證詞，一名說謊者為了減少坐牢時間給出的（證詞），證明了沒有通俄！他（柯恩）剛剛寫的書籍手稿，顯示了他的證詞完全是謊言，但假媒體不會表現出這一點。

我是一個無辜的人，遭到一些糟糕的，自我矛盾和腐敗的人所誣陷及迫害，這是違法的，打從開始就不應該被允許，而這一切只是因為我贏得了選舉！儘管如此，（我）仍獲得了巨大的成功！

請繼續往下閱讀...