11歲童吞藥自殺！躺病床狂唸「會聽從主人」　母：Momo挑戰害的

▲恐怖自殺遊戲「Momo挑戰」疑似又出現受害者。（圖／翻攝自Police Service of Northern Ireland臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

恐怖自殺遊戲「Momo挑戰」疑似又出現受害者？菲律賓奎松市一名11歲男童桑托斯（CJ Santos）日前在學校吞藥自殺，儘管校方發現後立刻把他送醫，但最後仍急救無效宣告死亡。據悉，桑托斯在加護病房時，還不斷碎唸「我會聽從主人的命令」，因此他的母親相信，兒子是被Momo影響才會喪命。

綜合外媒報導，桑托斯的母親寶拉（Paula Bautista）表示，兒子在加護病房治療時，嘴裡不斷碎唸「我會聽從主人的命令，我會殺了他們」，而且兒子的同學也透露，桑托斯在學校有自殘行為，兒子的網路瀏覽紀錄也有搜尋過Momo挑戰的相關內容，因此她認為兒子就是這樣才會自殺。

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▲英國有5歲女童突然剪下自己頭髮，據悉都是受到了Momo的影響。（圖／翻攝自Metro）

根據了解，「Momo」長相恐怖，有著超尖臉龐、不成比例、宛如鳥喙的尖尖大嘴，再加上稀疏頭髮以及向外凸出的眼睛，原先Momo只是透過WhatsAPP傳遞，要求使用者完成相當危險的挑戰，例如爬上屋頂自拍等等，最後一個挑戰就是自殺。

Momo前身為俄羅斯死亡遊戲藍鯨（Blue Whale），同樣都是運用玩家身心畏懼的恐怖心理，教唆玩家進行自殘、輕生等行為。阿根廷有一名12女童上吊、英國也有5歲女童突然亂剪自己頭髮，據悉都是受到了Momo的影響；還多份報章報導，指稱Momo可能已入侵Youtube，呼籲家長要多加注意。



對此，YouTube 官方回應，「目前沒有證據顯示有任何影片在傳遞『Momo挑戰』，鼓勵傷害或是危險挑戰的影片是有違YouTube 原則的」。

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