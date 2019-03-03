川金破局　金正恩「不見習近平」專列最短路徑直奔北韓

▲金正恩2日搭乘專列返國，預計5日凌晨抵達丹東。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩2日結束越南出訪行程，搭乘專用列車啟程返回北韓，原本外媒都推測，金正恩在回程時有望赴北京與中國國家主席習近平會面，沒想到金正恩一行人所搭乘的專列2日離開越南後，一路沿著去程的路徑往回行駛，並未繞道廣州，因此外界研判金正恩此次川金會日程結束後，將直接於5日凌晨抵達丹東再赴平壤。

根據《韓聯社》報導，耗時兩天一夜的川金會意外破局，並未達成任何協議，震驚全球。而北韓外務省副相李吉成28日被發現飛往北京，遭外界猜測是為了習金會鋪路。但根據最新消息，金正恩的專列在抵達南寧後，並沒有繞道去廣州，而是直接北上往長沙，與去程相同，也就是說並沒有赴北京的計畫。

先前曾有消息傳出，金正恩會在川金會回程與習近平會面，告知川金二會的協議內容，並對中國協助專列行駛表達敬意。越南至北韓最短行駛距離約3800公里，耗時需60多個小時，此外，每當金正恩等北韓高官經過時都會取消所有預訂的丹東中聯大酒店也傳出不接受2日至5日的預訂。

另一方面，河內川金會未能達成任何協議，據瞭解，北韓方面願意放棄寧邊核設施的所有設備，並以正式文件的形式來處理，態度嚴謹，但美方拒絕接受提議，選擇離開談判桌，這讓北韓方面感到相當困惑。面對眼前情勢，北韓外交部長李勇浩1日凌晨罕見召開記者會反駁美方說法，強調北韓願意關閉寧邊核子研究設施，換取美方撤去一部分制裁措施，但並沒有要求美方撤回全部制裁。