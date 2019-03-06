男人請放下該死的自尊心　適當的軟弱才是你堅強的後盾

編輯／Duke 圖／翻攝自Unsplash

男人出門在外，面子與自尊心排在最前面不容許侵犯，總是要保持完美的形象，給自己非常多的壓力，但卻不會試著釋放壓力，這樣的人生不累嗎？何不嘗試軟弱一次，讓自己輕鬆一點，畢竟男人要堅強，是要經過成長的。

相較於女性，常常找人訴苦來釋放壓力，男性在這一塊時常會壓抑自己，不會輕易說出口，不論是工作或是情感上皆是，其中工作所造成的壓力往往大於情感，努力工作卻得不到好的回報，屢屢遭受挫折，全部都放在心裡，不願找人訴苦；情感上，許多人為了另一半，與朋友斷了聯繫，一心一意的投入在情感中，當這段感情失敗與心愛的人分離，那種椎心之痛，往往靠著酒精麻醉自己，造成的後果將不堪設想。

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最好的解決辦法就是：「學會放下，放下那該死的自尊心」，找朋友訴苦，或是做自己喜歡的事情，不論是打電動、運動、逛街也好，找事情做總比憋在心裡舒服許多，不要傻傻的什麼都不做，只要願意放下，也許會在這之中，找到你需要的答案。

男人們，適時的軟弱，會是你最好的解答，往往因為軟弱，才會發現自己還剩下什麼，必定會珍惜留下的人、事、物，當你重新振作，再次堅強起來，就會蛻變為一個有肩膀的男人。

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