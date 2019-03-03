川普上任最長演說！脫稿狂講2小時：北韓擁核就沒有經濟前景可言！

▲ 根據CNN統計，川普這場演說長達2小時2分17秒。（圖／路透社）

國際中心／綜合外電報導

美國總統川普2日演說大脫稿，一連講了2個多小時，創下自上任總統以來最長的一場演講。談及北韓，他除了再次說明對美國大學生奧托瓦姆比爾（Otto Warmbier）的立場，同時強調北韓若選擇擁核，未來將沒有任何經濟前景可言。

根據CNN、路透社報導，川普結束川金二會返美後的首個公開行程，就是出席美國時間周六下午的「保守政治行動會議」（Conservative Political Action Conference, CPAC）並發表演說。會中，他談及許多議題，不但砲轟民主黨「綠色新政」（Green New Deal）氣候策略是個社會主義計畫，也提到關稅、就業數據、特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的調查等。

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▲ 川普2月27日、28日遠赴越南河內，出席川金二會。（圖／路透）

此外，在川金二會舉辦期間，川普相信金正恩不知美國大學生瓦姆比爾受虐引發美國社會砲轟。他2日指出，他的這番說詞是在努力保持「微妙的平衡」，試圖說服北韓放棄核計畫，「我的處境很艱難。我一方面要去談判，另一方面我喜歡瓦姆比爾夫婦。我也喜歡奧托。」

川普在會中重申美國與北韓的關係非常穩固，但他直言，「若他們能達成協議，北韓就會擁有相當驚人且光明的經濟前景，但如果他們選擇擁核，就不會有任何經濟未來可言。」

川普與北韓領導人金正恩上月27日在越南河內舉行為期2天的川金二會，但最終因雙方沒有在無核化範圍及解除制裁方面達成共識，緊急取消工作午餐會與協議簽署儀式，而川普更在會後記者會結束後，隨即搭機返美。儘管雙方表明會持續協商，且美國國務卿蓬佩奧也說未來「川金三會」一定會舉行，但目前新一輪談判的時間、地點仍不明朗。

▼ 分析師認為，目前北韓擁有20枚至60枚核彈頭。圖為北韓領導人金正恩。（圖／路透）