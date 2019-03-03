家長求讚！推特瘋傳「起司砸臉」挑戰　嬰兒抖一下石化忍淚

▲起司貼到臉上時，孩子通常會嚇到並抖動一下。（圖／翻攝自臉書／Charles Amara）



國際中心／綜合報導

推特與臉書等社群媒體近期流行「起司挑戰」，許多家長把切片的起司丟在嬰兒臉上並錄下孩子們的反應，有些孩童不知所措而差點大哭，有些則是覺得非常好玩還會俏皮吃下起司。不過，這項挑戰也引起網友們論戰，有人就指出這是相當幼稚的行為。

美國密西根州一名父親查爾斯（Charles Amara）上月26日透過臉書分享影片，他寫道，「你要求的來了！起司攻擊第二集，他在那之後不太高興…」只見他的孩子被砸起司後一臉茫然，整張臉幾乎有半邊都被遮蔽；這段影片至今則有2000多人按下「怒」的表情符號。

You asked for it, here it is! Attack of the cheese Episode 2. He wasn’t happy after this one... 由 Charles Amara 發佈於 2019年2月26日 星期二

雖然有些小孩被起司砸臉後似乎不太開心，還有人險些哭了出來，但也有孩子相當喜歡這項挑戰甚至會大口吃下起司，逗得父母超有成就感。其他沒有小孩的網友們則選擇把起司丟在毛小孩身上，所幸狗狗們通常都熱愛這項挑戰，甚至會精準接住並津津有味完食。

電子雜誌Slate則指出，嬰兒們通常無法保護自己，當起司落在臉上時他們並不知道該怎麼辦，「把起司加到食物中通常會是好點子。把起司丟到寶寶上？別這樣做！」

對此，許多家長們評價兩極，有人就留言「愚蠢又噁心的爸媽」、「太幼稚了吧」、「不是社群媒體的錯，人們一直以來就是這麼愚笨，他們只是找到方法可以對這個世界分享」；但也有人認為這無傷大雅，還不如幽默看待就好。