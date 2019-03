家長求讚！推特瘋傳「起司砸臉」挑戰　嬰兒抖一下石化忍淚

▲起司貼到臉上時,孩子通常會嚇到並抖動一下。(圖/翻攝自臉書/Charles Amara)



國際中心/綜合報導

推特與臉書等社群媒體近期流行「起司挑戰」,許多家長把切片的起司丟在嬰兒臉上並錄下孩子們的反應,有些孩童不知所措而差點大哭,有些則是覺得非常好玩還會俏皮吃下起司。不過,這項挑戰也引起網友們論戰,有人就指出這是相當幼稚的行為。

美國密西根州一名父親查爾斯(Charles Amara)上月26日透過臉書分享影片,他寫道,「你要求的來了!起司攻擊第二集,他在那之後不太高興…」只見他的孩子被砸起司後一臉茫然,整張臉幾乎有半邊都被遮蔽;這段影片至今則有2000多人按下「怒」的表情符號。

You asked for it, here it is! Attack of the cheese Episode 2. He wasn’t happy after this one...