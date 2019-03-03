搭飛機遇到胖男「座位秒縮水」　他私下討4600元求償遭酸混帳

▲網友提出解決方案要肥胖男子付錢，但惹得其他乘客不開心。（圖／達志／示意圖）



國際中心／綜合報導

一名網友BigBawluh日前在網路論壇Reddit發文，他提到2月時曾搭乘5小時的航班，他刻意選擇窗戶與走道中間的位置，只為坐得舒適一點，不過，另一名非常肥胖的男子最後來到他的旁邊，擠得他簡直喘不過氣，最後他向對方索取150美元（約台幣4620元）作為補償，卻聽到後方乘客偷偷罵他根本是「混帳」。

這名網友開頭先是提出疑問，「一位肥胖的男人在長途航班占據我部分的位置，讓他付錢的我是混帳嗎？」他指出，為了這趟5小時的航班他特地選擇好一點的座位，登機後先是看到一名肥胖男子出現，他猜想對方可能買了2個位置，不過，這名體型較大的男子其實只有買1個座位，而且還正巧坐在網友旁邊。

網友最初起身讓對方坐到窗戶邊，但他立刻感受到不對勁，有將近3分之1的位置被擠壓到，過了一段時間他決定直接反映，「先生，很抱歉，但這種情況對我來說無法接受，你占據了我的座位。」

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▲網友認為整趟飛行的品質大為下降。（圖／達志／示意圖）



肥胖的男子接著聳了聳肩，他露出無能為力的神情，並說明自己真的得搭上這班飛機，儘管他試圖往旁邊靠，仍會影響到旁邊的乘客。網友最後詢問空服員有沒有其他解決辦法，對方提到男子可能需要再購買另一個座位，然而確認後發現已經沒有多餘的空位。

一陣尷尬的沉默隨之降臨，男子似乎不想起身搭乘下班航空。這名網友則持續在心中思索，「我替他感覺到很糟糕，但我也在思考，這趟旅程中我付錢而應該要感受到的舒適感。」

空服員說明，除非機上有人願意自己的座位受到影響，不然男子就要改搭其他班次。網友最後靈機一動，他告訴旁邊的男子，「嘿，如果你願意給我150美元，我就願意接受。這是機票的一半費用，對我來說是足夠的補償。」

男子立刻就同意這筆交易，接著拿出現金給網友，他還補充自己很感激。然而，看似兩全其美的方案，網友卻聽到背後有人小聲罵他是「混帳」，他決定忽略這些謾罵，並把錢放在皮夾裡。

網友最後寫道，他的空間受到影響，另一人的身體會一直壓在他身上，而讓對方付錢會是個雙贏的局面，「我背後的夫妻瞪著我，但我選擇無視，這讓我想問問我是個混帳嗎？」

對此，其他網友各有不同的意見，有人就認為這個方法很好，但也有人批評此舉會傷害到肥胖男子的自尊，「你並不是私下處理，你羞辱這名男子而且還詢問空服員，甚至要求150美元。」