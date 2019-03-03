全球只有6國「男女工作平權」　台灣並列紐西蘭奪下亞洲第一

▲圖為美國國會女眾議員馬羅尼（Carolyn Maloney ）呼籲推動平等權利憲法修正案（Equal Rights Amendment）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

世界銀行（World Bank）日前發布一項2019年的報告指出，目前只有6個國家的女性權利與男性平等，分別是比利時、丹麥、法國等歐洲國家拿下100分，中東地區則有待大幅進步。至於台灣則獲得91.25分，與紐西蘭、阿爾巴尼亞並列，成績是亞洲第一。

這項報告名為「2019年女性、商業與法律」，拿下滿分的為比利時、丹麥、法國、拉脫維亞、盧森堡以及瑞典，只有這6國賦予男女平等的權利。CNN指出，與10年前相比，女性所獲得的權利有所進展，但發展速度非常緩慢，可能要等到2073年，這些女性才能實現完全的平等。

台灣在今年的報告中獲得不錯的成績，贏過美國（83.75）、新加坡（82.50）、日本（79.38）、中國大陸（76.25）等。全球的平均值為74.71，雖然分數持續上升，但在普遍的國家中，女性只獲得男性所享有合法權利的4分之3。

世界銀行首席執行長喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，「如果女性擁有平等機會去發揮充分的潛力，這個世界不僅會更公平也會更加繁榮。」她補充，雖然有在發生變化，但速度不夠快，仍有2.7億名女性被禁止像男性那樣選擇工作。

喬治艾娃在報告中寫道，經濟成長中的重要部分就包含了性別平等，「女性佔世界人口的一半，我們必須發揮作用打造一個更繁榮的世界，但如果受到法律阻礙，我們便不能成功達成。」