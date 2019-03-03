瑜珈女倒立失敗！狗狗看到超興奮…野外「抖動公狗腰」緊貼進攻她

▲瑜珈女意外跌倒，沒想到狗狗下秒竟然做出驚人舉動。（圖／翻攝自gfycat）

國際中心／綜合報導

許多人做運動時都願意讓毛小孩單獨陪著，不過最近各大平台社群上都在傳閱一段逗趣影像，一名女子在戶外做瑜珈，試圖倒立時，沒想到卻不小心失敗跌倒，結果一旁狗狗見狀，竟然躬起「公狗腰」，撲上女主人的身體硬騎，畫面曝光都讓網友看傻眼。

這名女子在戶外做瑜珈運動，原本可見狗狗在旁邊玩耍，看起來相當天真可愛，沒想到當女子倒立失敗，整個跌倒在地時，身體下半部也不小心外露走光，這時狗狗見到此景卻相當興奮，躬起「公狗腰」直接往女子身上衝去，以「推車」的姿勢進攻女主人。

最後女子趕緊拍屁股起身，不讓狗狗霸王硬上弓，因此後續也沒有進一步動作，不過這段尷尬畫面已經在歐美社群網站上傳閱。大家還以為瑜珈女子裸下體野外露出，但實際上她穿著肉色的運動彈性褲，因此沒有暴露的問題。

網友們看到後紛紛留言表示：「這真的好糗哈哈哈哈」、「這隻狗真的是運氣很好」、「狗狗想這樣很久了」、「跟主人感情那麼好」、「熟練」、「好大隻賤狗」、「她男友為何要裝成狗」、「這隻狗應該是老司機吧」、「不要模仿人類男生」、「家裡的事情當然回家做」。

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