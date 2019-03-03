奈及利亞南部「石油管洩漏爆炸」！引發踩踏意外...超過50人失蹤

▲奈及利亞南部發生石油管線洩漏爆炸，至少有50人失蹤。（圖／CFP，為示意圖。）

國際中心／綜合報導



西非國家「奈及利亞」南部在當地時間1日的凌晨，發生石油管洩漏並爆炸的意外，後來更引發踩踏事件，官方估計至少有50多人失蹤，油污更對大自然環境造成污染。負責的埃迪奧集團尚未針對爆炸事故「發表任何言論」，目前還無法確定石油管道是否已關閉。

綜合外媒報導，當地政府官員指出，這起爆炸意外已經造成了巴耶爾薩州部族Nembe大規模的石油洩漏。據了解，Nembe石油幹線是由總部位在哈科特港(Port Harcourt)的埃迪奧(Aiteo)集團所運營。

報導更指出，埃迪奧集團負責將原油運往邦尼(Bonny)出口碼頭，而Nembe石油幹線則由「Agip」、「Oando」以及「殼牌石油開發」3家公司共同擁有。埃迪奧集團目前尚未針對爆炸事故「發表任何言論」，目前也不清楚該條石油管道是否已經關閉。

據了解，位於奈及利亞南部的尼日河三角洲近年來「污染嚴重」。奈及利亞石油公司通常都認為，大部分的漏油事件是因為破壞、盜竊以及非法煉油的行為所造成。



奈及利亞石油天然氣資源相當豐富，從1970年代以來，石油出口就逐漸成為該國最主要的經濟來源。此外，奈及利亞是世界第12大產油國與第8大石油出口國，石油探明儲量是世界第10位，石油產業在經濟中扮演重要角色，占GDP的40%與政府收入的80%。