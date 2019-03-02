SpaceX可載人「龍飛船2號」首飛成功　先載假人奔向太空站

▲SpaceX可載人龍飛船2號太空艙發射成功。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國民營太空探索技術公司SpaceX旗下可載人龍飛船2號（Dragon2、又稱Crew Dragon），2日成功於美國佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，前往國際太空站執行為期一周的太空任務。此次任務將成為美國恢復載人太空任務的一大里程碑。

綜合外媒報導，SpaceX美東時間凌晨2時49分發射獵鷹9號火箭，11分鐘後龍飛船2號太空艙成功與火箭分離，順利進入地球軌道，啟程前往國際太空站。預料太空艙將會在3日抵達，並於8日返回地球。

此次任務最主要的目的是驗證太空船的安全性與可靠性，龍飛船2號太空艙除了為太空站運送補給品外，上面還搭載了一個測試用假人Ripley，假人身上裝有各種監控儀器。若此次任務測試成功，美國太空總署NASA計畫在年底將2名太空人送上太空，突破自太空梭退役後，美國無法獨立進行載人太空任務的尷尬。

值得一提的是，此次發射任務於甘迺迪太空中心選用的39A發射台也別具象徵性意義。這裡正好是當年阿波羅11號登月任務的發射地點，同時也是2011年最後一次太空梭任務、亞特蘭蒂斯號太空梭STS-135任務的發射地點。

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