印度飛官獲釋同時…克什米爾深夜又開打　至少6村民2士兵被炸死

▲護送阿比南丹的車隊通過印度檢查哨。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

印巴兩國連日爆發衝突，互相擊落對方戰機，巴基斯坦1日晚間雖然已經將俘虜的印度中校飛官阿比南丹（Abhinandan Varthaman）經邊境移交回國，但印巴雙方2日仍在克什米爾地區持續轟炸哨站及村莊，造成至少6名平民與2名巴國士兵死亡。

印度與巴基斯坦此次衝突始於2月26日，印度派出戰機跨越邊境空襲巴基斯坦好戰組織「穆罕默德軍」營地，報復該組織2月14日在印控克什米爾發動的自殺炸彈攻擊。巴軍於2月27展開回擊，並擊落、俘虜一名印度飛官。巴國1日晚間將該飛官藉由邊境移交回國，以示和平立場。

美聯社報導，與此同時，印巴雙方自1日深夜開始又在克什米爾地區互相交火。巴基斯坦軍方表示，有兩名士兵在分治線附近遭擊斃，是此次衝突爆發以來，巴國首次證實有士兵陣亡。印度警方則說，在印控克什米爾境內也有多名平民遭巴基斯坦火砲炸死，其中包括一家4口中的母親和2名子女，其父親則身受重傷。

被俘虜的印度飛官阿比南丹，是印度空軍上將之子。巴基斯坦軍方1日下午將他從巴國東部城市拉合爾護送至印巴邊境，紅十字會人員依照《日內瓦公約》規定替他體檢。在手續完成後，阿比南丹晚間經由瓦格（Wagah）邊境返回印度。

據悉，阿比南丹已經服役約16年，此次事件後被描繪為印度國家英雄。印媒引述消息指出，他在座機被擊中後彈射逃生，降落時還高喊愛國口號，並對空鳴槍以嚇阻圍觀民眾；眾人則朝他扔石頭還擊。據報導，阿比南丹為防止重要文件落入巴軍手中，乾脆將文件吞下肚。