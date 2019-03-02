21歲長髮妹「拍賣初夜」4000萬得標　身材曝光…網嘆：買貴了

▲菲拉期盼過上更好的生活。（圖／翻攝自cinderella-escorts網站）



國際中心／綜合報導

印尼21歲女子菲拉（Fela）近期在網路引發熱議，她透過「灰姑娘伴遊」（Cinderella Escorts）網站拍賣初夜，最後由日本一名政治家以120萬歐元（約台幣4210萬元）奪得。康慨的買方甚至願意與菲拉結婚，不過，網友看見女方的照片後則是嘆息「買貴了」！

根據網站介紹，身高160公分、體重53公斤的菲拉能用英語溝通，她有著一頭黑髮，雙眼則帶有棕色的眼眸，身上沒有刺青或穿洞，也並未接受過隆胸手術，可以說是純天然的女子。

網站聲稱，獲得菲拉初夜的是一名來自東京的政治家，他提供的天價贏過香港一名房產大亨所開出的100萬歐元（約台幣3500萬元），第三高的出價則是由孟買的演員所開的，雖然沒有第一名但也是要價60萬歐元（約台幣2100萬元）。

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▲菲拉大秀身材。



據了解，買方有意與菲拉結婚，還可以拿出每月2萬歐元（約台幣70萬元）給女方。菲拉表示，她會做出這樣的決定只是為了更好的生活，「我希望在經濟上幫助我爸媽，我並非來自富裕家庭，不過是一位單純的女孩想要獨立，並能夠幫父母買棟房子。」

菲拉補充，她不想找一位隨便的男人，以免對方輕易拋棄她。根據網站介紹，男方可以在出價前先與女方見面、共進晚餐，更深入了解彼此，若是加入會員還能享有優惠。

不過，網站提供的資訊是否真實始終是個謎，「灰姑娘伴遊」經常透過媒體發布各種故事。網友們則認為這名日本政治家似乎是買貴了。