愛吃、肉肉的小腹　5點女生會隱藏的小缺點，男生其實超愛

編輯／Ping 圖／翻攝自unsplash.com

在曖昧時期，女生通常都會特別隱藏自己的小缺點，像是原本可以自己吃掉一個便當，結果在對方面前吃一、兩口就說吃飽了，或是運動完害怕對方聞到汗味等等，不過國外有個網站指出，其實女生在意的這５點，在男生眼中居然超有魅力～

＃愛吃

女孩們，再也不用裝小鳥胃啦！其實有不少男生都認為，看女生吃飯很療癒、很可愛。

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＃流汗（汗味）

相信有不少女孩在運動完都會擔心有汗味吧，不過男生不僅覺得女生流汗很有魅力，還覺得女生的汗味超香（驚）。不過之前也有一個研究指出，女生通常會不自主的想聞男友味，因為會有舒壓的感覺，所以這點應該和男生愛聞女生汗味是同樣的道理吧～

＃素顏

男生普遍喜歡素顏的女生，有部分認為女生畫大濃妝看起來很難相處、不好親近。（殊不知，女生的素顏還是有偷偷畫眉毛加變色唇膏）

＃大笑

別再擔心自己的笑聲很三八了，大笑其實可以增進兩個人的感情，男生還覺得這樣的女生很做自己、不做作喔。

＃肉肉的小腹

不用在鏡子面前捏肉肉了，網站指出，其實男生喜歡帶點小腹的女生，認為這樣的女生很有吸引力。（耶～終於不用減肥啦！）

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