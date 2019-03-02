燦笑服務犬被刺100刀亡　他割喉致死「屍體亂塞垃圾桶」

▲柯布。（圖／翻攝自臉書／Jacob Bushkin）



國際中心／綜合報導

美國亞利桑那州27歲男子布什金（Jacob Bushkin）平時育有4歲的服務犬柯布（Cub），然而，他日前打電話告訴家人，黃金獵犬已經死在家中；從柯布的身上可以發現牠曾被刺了100刀，屍體還遭亂丟在垃圾桶。布什金被控致死服務犬以及虐待動物，但他否認殺害毛小孩。

當地警方表示，柯布是亞歷桑納州的合格服務犬，獸醫發現牠被刺了100多次，遭到攻擊時原本還活著，此外，牠的喉嚨還被割開。布什金的家人接聽電話後前往現場，發現死去的柯布裝在垃圾桶內，便把牠的屍體帶往獸醫診所，進而使得事件曝光。

一名前室友告訴警方，他2018年12月搬出布什金的家中，因為他感到害怕，對方似乎有很多精神上的問題，像是出現思覺失調症的行為。布什金還從前室友那邊偷走一組刀具。

根據法庭紀錄顯示，布什金說他多次沒有服用藥物，而且好幾天沒睡覺。他拒絕與警方交談也否認殺害黃金獵犬，之後在律師的辦公室被逮捕，如果他獲釋將會接受心理輔導。