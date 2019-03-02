忘打燈立馬做筆錄+開罰！　日本為何卻沒有「檢舉魔人」？

▲ 該名小編在日本駕駛時忘了打方向燈，當地警察立刻做筆錄並開罰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

在臉書社團或其他平台上，不時會看見民眾抱怨，違反很輕微的交通規則就被開罰、警察不通情理、公務人員吹毛求疵等。許多人生氣地在網路上爆料、檢舉、謾罵，有時還能引起共鳴，眾人一起撻伐執法人員。臉書粉絲專頁「日本打工度假就職專家」小編發文指出，在日本卻不是這麼一回事。她感嘆，台灣有很多「正義魔人」，而「台灣除了濫情外，執法的寬鬆、駕駛的自私，也是讓交通混亂的主因」。

該名小編有一次在日本駕駛時忘了打方向燈，就被當地警察攔檢，還「很慎重」地做了筆錄、開罰。她表示，在台灣，這只是小小的違規，如果發生上述的事，人們很可能上網爆料、罵辛苦的警察「小題大作」。她舉例說，如果紅線停車或變換車道不打燈，台灣警察可能不會說什麼，但在在日本早就被開單、警告驅離，「哪能有正義魔人存在的空間！」

網友們看完文章紛紛表達同感說，「守法很重要」、「公民素質還有民族性是關鍵」、「很多台灣人出國羨慕別人，但回國後卻一天到晚違法。」

小編最後指出，若是不從小地方開始遵守交通安全，那麼「我們只能一直羨慕日本交通安全」。在台灣，過斑馬線時亂鑽的車輛，還有駕駛人跨線、逆向、蛇行等，這些似乎都成為家常便飯。她表示，「違規，就是違規！為何不能守法？」「下次被拍者再上網討拍，不該再姑息附和。」