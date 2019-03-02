24歲星二代嗑藥慘死！　冷血男友「只顧拍攝」遭判8年半徒刑

▲布魯夫頓（Ceon Broughton）。（圖／翻攝自推特／@dorsetpolice）

國際中心／綜合報導

英國知名演員約翰．米契（John Michie）24歲的女兒盧艾拉．弗萊徹米契（Louella Fletcher-Michie）2017年9月與饒舌歌手男友布魯夫頓（Ceon Broughton）參加Bestival音樂祭時嗑藥，藥效發作後抓狂、抽搐慘死。布魯夫頓當下卻只顧著錄影拍照，見死不救。該案2月28日開庭審理，30歲的布魯夫頓被依過失殺人罪和提供A級毒品罪，判處8年半徒刑。

2017年9月11日，布魯夫頓在音樂祭中提供了2CP藥物，盧艾拉大量服下後失去意識，死前不斷掙扎。音樂祭位處森林中，也設有醫療站，但警衛卻在距離醫療站外400公尺的荒野發現盧艾拉的遺體。

驗屍報告指出，盧艾拉因服用的高劑量的2CP致死，但如果布魯夫頓當時立即協助，她或許能免於一死。盧艾拉原本是一位瑜珈老師，如今再也不能跟家人朋友一起運動、玩耍、練瑜珈。

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此案2月28日開庭，約翰．米契看到布魯夫頓進場時不斷喊道，「你這個惡魔！」他表示，女兒原本可以開心地慶祝25歲生日，如今卻等不到這一天，「我每天早上醒來，面對的是日復一日沒有盧艾拉的生活。」妻子卡羅．弗萊徹米契（Carol Fletcher）則說，自己不認為布魯夫頓是惡魔，但他「是愚蠢、極度自私的，也說了謊。」

▼ 英國知名演員約翰．米契（John Michie）。（圖／達志影像／美聯社）



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