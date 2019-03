女兒愛上黑人被酸　媽媽「公開信」跨越膚色差異感動135萬人

▲博耶的女兒在戀情中備受疼愛。(圖/翻攝自臉書/Heather Boyer,下同)

國際中心/綜合報導

美國密西西比州母親博耶(Heather Boyer)的女兒先前展開新約會,然而孩子在臉書變更大頭貼後,她便收到讓她心情不太好的訊息,內容寫道「我沒料到她是跟黑人男孩交往。」對此,她特地發文闡述自己的心聲,強調一段感情中最重要的不是膚色的差異,至今已收到135萬讚,感動無數網友。

博耶上月22日透過臉書發布這封「公開信」,如今依舊湧入大量留言。她寫道,女兒換了大頭貼的5分鐘後她就收到不是很友善的訊息,她花了整天的時間去思考該怎麼回覆,最後決定用正面的態度與大家交流,「他的膚色不能定義他是誰,能定義他的,是他如何對待我女兒的方式。」

觀察女兒與男友交往的過程,博耶發現這名男子相當懂得尊重,她也與對方閒聊足球、棒球等話題,「他要離開時會來跟我說再見,沒有一次是缺乏尊重的。」她注意到,女兒在這段感情中受益良多,「他帶她去約會、參加比賽或去吃飯,不會在周末前往俱樂部或派對。」

請繼續往下閱讀...

▲博耶。



博耶繼續寫道,女兒每個禮拜天都跟男友參加教會活動,男方在樂團裡演奏,氣氛相當美好,「如今有多少年輕人會認為教堂是優先事項?」她最後說明,每個人其實都可以有自己的看法,但在她心中,只要孩子能找到愛她的人,她就非常開心,「這是我生命中從未有過的事,我很高興她這樣做。」

許多網友相當感動,也跟著分享自己的照片與經歷,可以看到許多「黑白配」的相片,像是一對膚色不同的夫妻在1969年結婚,「儘管每個人都說不可能,他們3月將慶祝結婚50周年。我是4個孩子中最年長的,他們現在已經有了3位孫子。人們會因為膚色而盲目,但幸運的是愛並不會(被遮蔽)。」

Today my daughter changed her profile picture. After maybe 5 minutes I get a text ..” I didn’t know she was dating a...