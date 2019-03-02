女兒愛上黑人被酸　媽媽「公開信」跨越膚色差異感動135萬人

▲博耶的女兒在戀情中備受疼愛。（圖／翻攝自臉書／Heather Boyer，下同）

國際中心／綜合報導

美國密西西比州母親博耶（Heather Boyer）的女兒先前展開新約會，然而孩子在臉書變更大頭貼後，她便收到讓她心情不太好的訊息，內容寫道「我沒料到她是跟黑人男孩交往。」對此，她特地發文闡述自己的心聲，強調一段感情中最重要的不是膚色的差異，至今已收到135萬讚，感動無數網友。

博耶上月22日透過臉書發布這封「公開信」，如今依舊湧入大量留言。她寫道，女兒換了大頭貼的5分鐘後她就收到不是很友善的訊息，她花了整天的時間去思考該怎麼回覆，最後決定用正面的態度與大家交流，「他的膚色不能定義他是誰，能定義他的，是他如何對待我女兒的方式。」

觀察女兒與男友交往的過程，博耶發現這名男子相當懂得尊重，她也與對方閒聊足球、棒球等話題，「他要離開時會來跟我說再見，沒有一次是缺乏尊重的。」她注意到，女兒在這段感情中受益良多，「他帶她去約會、參加比賽或去吃飯，不會在周末前往俱樂部或派對。」

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▲博耶。



博耶繼續寫道，女兒每個禮拜天都跟男友參加教會活動，男方在樂團裡演奏，氣氛相當美好，「如今有多少年輕人會認為教堂是優先事項？」她最後說明，每個人其實都可以有自己的看法，但在她心中，只要孩子能找到愛她的人，她就非常開心，「這是我生命中從未有過的事，我很高興她這樣做。」

許多網友相當感動，也跟著分享自己的照片與經歷，可以看到許多「黑白配」的相片，像是一對膚色不同的夫妻在1969年結婚，「儘管每個人都說不可能，他們3月將慶祝結婚50周年。我是4個孩子中最年長的，他們現在已經有了3位孫子。人們會因為膚色而盲目，但幸運的是愛並不會（被遮蔽）。」