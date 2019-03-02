愛吃起司、暢飲紅酒！　金正恩重130公斤「家族病史驚人」

國際中心／綜合報導

「川金二會」落幕，北韓領導人金正恩經過數月再次出現在國際媒體眼前，健康問題也備受關注。金正恩掌權後體重飆升，5年內胖了約40公斤。據傳他身高170公分、體重超過130公斤，雖有痛風、高血壓及糖尿病等家族病史，但卻愛吃高檔神戶牛排和瑞士「艾美達」（Emmental）起司，也喜歡暢飲香檳和紅酒。

南韓國家情報院去年透過3D分析系統發現，根據金正恩走路時扶腰的動作判斷，這位神祕的獨裁者可能有腰痛痼疾或前列腺問題。這套分析系統技術優越，藉由金正恩的影片對他的身體進行360度掃描、比較過去的體型，找出是否有不同之處。

▼ 「川金二會」落幕，金正恩停留在越南進行國事訪問。（圖／達志影像／美聯社）



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金正恩近年活躍於國際版面，去年4月首度在板門店與南韓總統文在寅會面時，就被拍到每走幾步路就氣喘吁吁、面色凝重。南韓媒體《中央日報》指出，金正恩逐漸發胖，「連脖子都消失」；國家情報院則分析，他可能因為工作壓力大，加上吸菸、喝酒的量增加，導致體重上升。

此外，身為老菸槍的金正恩據傳每年砸數百萬美元買菸，雖然曾在2016年發起全國戒菸運動、致力戒菸，但這次搭專用列車遠赴越南時，卻被拍到在中國大陸廣西省南寧市下車吸菸，點菸的動作相當嫻熟，隨行的胞妹金與正則在一旁捧著玻璃菸灰缸，不時上前接過菸蒂。

▲▼ 與文在寅跨越軍事分界線時，金正恩被拍到氣喘吁吁。（圖／青瓦臺）

