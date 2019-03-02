2900元賣「腹中嬰」給網友！準媽媽不想要第三胎　慘臨10年徒刑

▲懷孕示意圖（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導

29歲的俄羅斯媽媽伊琳娜（Irina Volkova）原本育有兩名小孩，但就在她懷上第三胎時，卻出現不想將孩子留下的念頭，於是決定以69英鎊（約2900塊台幣）的價格，將這個小嬰兒透過黑市，賣給一名不孕的23歲已婚女子。

根據外媒報導，伊琳娜住在俄羅斯西部城市奔薩（Penza），是一名洗車店的經理，原先就有兩名孩子的她，因為不想要留住肚子裡的第三個小孩，於是動了歪腦筋，將孩子變成商品並與一名她在網路上認識的買家進行交易。

向伊琳娜購買小孩的女子為23歲的安娜（Anna），安娜已經結了婚，但卻遲遲沒有懷孕，於是決定以約2900塊台幣的價格，「買」一個孩子回家養育。據悉，伊琳娜搭了15個小時的車到聖彼得堡，並拿著安娜的護照住進醫院生小孩，以便報戶口。

報導中指出，伊琳娜跟安娜最後因為涉嫌詐欺，雙雙被移送警局，將面臨長達10年的有期徒刑。俄羅斯調查委員的佛拉基米爾（Vladimir Tsurkanu）表示，俄國各地都有類似的案例發生，而警方正試圖阻止相關事件發生，許多女性利用其他人的名義生下小孩，欺騙法律制度以便小孩報戶口或是被收養。