技能滿點！地方媽媽手抱寶寶「餵奶中」　還能一邊躺地找狗狗

▲柯爾賓的寶寶跟救援現場。（圖／翻攝自Facebook、每日郵報／Sterling Corbin）

國際中心／綜合報導

當媽媽有多辛苦，從一張圖片就可以知道！關島一名30歲的媽媽柯爾賓（Sterling Corbin）日前躺在地上，手伸進去一輛車子底下，試圖要將逃出保母家的狗狗撈出來，最令人不可置信的是，這名忙碌的媽媽身上還躺著一名正在喝母乳的小嬰兒，只能感嘆人母真的好偉大！

根據外媒報導，住在西太平洋關島的柯爾賓是一名超級媽媽，日前她在帶小孩的時後得知，朋友寄放在保母家中的狗狗逃脫了，已經失蹤了好幾個小時，所有的人都在找狗；於是她也加進這個行列，但她10個月大的寶寶卻意外的因為飢餓而開始哭泣。

柯爾賓在找了一個小時後，發現逃跑的小狗就躲在一輛陌生人的車子底下，於是決定在一邊餵奶的情況下，一邊將身體平躺後手伸到車子底下，將狗狗拉出。這樣做的結果是，兒子被餵飽了，狗狗也成功回到主人身邊，而柯爾賓更得到了一個起司蛋糕當作謝禮。

柯爾賓說，她原本大可以放手不管這隻狗狗，回到車上安心的餵奶，但她又害怕如果這時候丟下狗狗不管，就有可能再也找不回了，於是決定在大家的守護之下，做出這舉動，總的來說，這只是總結了每個母親一天的生活，要思考怎麼做才是為大家和為孩子做出最好的事情。