「老外沒健保掛急診超便宜」震驚美媒！社會化醫學的恐怖…價格僅美國三分之一

▲台灣健保體系吸引美國欲改善醫療現況人士的注意。（圖／取自免費圖Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

居住在台灣的美國人博凱文日前在臉書上分享在台大醫院就醫經歷，對台灣醫療品質良好及非常親民的價格感到驚喜，並在文末要求，「美國，是時候別再找藉口了。」文章在半個月內引來廣大關注，華盛頓郵報也報導了他的臉書內容，介紹台灣的迅速、便宜且品質良好的健保體系。

25歲的博凱文（Kevin Bozeat）18日在臉書發文，以「社會化醫學的恐怖」（horrors of socialized medicine）為標題，描述在台灣急診就醫的經驗 。博凱文無論在台灣或美國都沒享有健保，高額的醫療費讓他即使生病也不敢就醫，但在一天凌晨3點，終於受不了急性腸胃炎的折磨，決定到台大醫院掛急診。

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▲博凱文在台大醫院就醫。（圖／記者洪巧藍攝）

博凱文對醫院的效率感到驚喜，「醫生在20分鐘內幫我注射了靜脈輸液和止吐藥」，以及抽血檢查和超音波檢查，以確保不是膽結石或盲腸炎（Appendicitis）。他說，症狀在3小時後已經舒緩很多，就領藥出院了，而拿到帳單時驚喜地發現，「我到全台灣最好的醫院之一，費用卻只要80美元（約新台幣2400元）」，「我再也沒有理由擔心在台灣看醫生了。」

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臉書引發的熱烈迴響也受到華盛頓郵報的注意。《華盛頓郵報》報導博凱文的臉書內容並指出，儘管台灣診所和醫院多為私人營業，政府仍掌控著單一支付的健保體系，並且控制醫療健保支付。台灣每年的醫療保健支出大約占國內生產總值（GDP）的6.1%，美國則高達17%，幾乎是其他已開發國家平均值8.8%的2倍。研究指出，美國到2020年時，健保費用將佔據GDP的20%。

報導引述美國普林斯頓大學教授鄭宗美（Tsung-Mei Cheng）於「衛生事務」（Health Affairs）期刊的文章指出，「台灣1995年正式啟動單一支付者醫療健保體系，在這個2400萬人口、全球第19大經濟體的國家，約99.9%民眾加入健保體系。」

鄭宗美說，「台灣的病人並不像美國的病人一樣，會收到『價格驚人的醫療帳單』。」她在訪問中舉例，台灣治療C型肝炎的夏奉寧膜衣錠（Harvoni），一個療程的費用是2132美元，美國平均要價高達3萬2144美元；台灣核磁共振（MRI）的檢查成本為288美元，美國則要1119美元；至於剖腹生產，台灣收費1404美元，美國就要1萬5106美元。

▲美國無黨派議員桑德斯（Bernie Sanders）。（圖／達志影像／美聯社）

報導提到，為了解決美國高額醫療花費，及幫助數百萬計沒有加入健保的人民，自由派團體和官員越來越積極尋找單一支付系統。鄭宗美也向黨籍聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）說明台灣健保體系，桑德斯日前已宣布參選2020年的美國總統。