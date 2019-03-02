加拿大司法部授權最高法院　正式啟動「引渡孟晚舟」程序

▲「華為公主」孟晚舟。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

加拿大政府如原先預期在1日宣布，將應美國要求，允許對華為首席財務長孟晚舟的引渡案正式進入聽證程序。加國司法部表示，該案已經有足夠的證據，提供引渡法官作出裁決。外界預測，這個舉動將會讓中國大陸與加拿大之間的關係再度惡化。



加拿大司法部在聲明中表示，今天發布了「繼續訴訟程序權限」（authority to proceed，ATP），允許英屬哥倫比亞省（British Columbia，又稱卑詩省）最高法院正式啟動對孟晚舟案展開引渡程序。孟晚舟預計於6日出庭，屆時在法庭上會安排聽證會日期。

加國司法部提到，美國方面已有足夠證據讓引渡聽證會可以進行，「這項決定是在對本案徹底審查後做出的結論，《引渡法》中規定的要求已經達成，有充分證據可以交給引渡法官做出決定」。

不過，司法部也強調，引渡聽證會並非正式審判程序，也不會做出有罪或無罪的判決，若是個人從加拿大被引渡到另一個國家，那麼之後將會在別的國家進行審判程序。也就是說，若是美國的引渡要求成功，孟晚舟將會在美國接受審判。孟晚舟的代表律師馬丁（David Martin）則發出聲明表示，對此決定感到失望。



外界預測，這個舉動將會讓中國大陸與加拿大之間的關係再度惡化。中共駐加拿大使館發言人就表示，孟晚舟案不是一起簡單的司法案件，而是對一家中國高科技企業的「政治迫害」，後來的事態發展證明了這一點。發言人還提到，加方標榜「法治原則」、「司法獨立」，但並不能掩蓋其在孟晚舟案上犯下的錯誤。



去年12月，華為副董事長、創辦人任正非女兒孟晚舟在加拿大溫哥華轉機時被扣留，引起軒然大波，美國司法部則在1月底正式起訴華為及孟晚舟，並要求引渡，華為以及孟晚舟更被指控23項罪名，包括違反對伊朗制裁、誤導銀行、進行電匯詐騙以及竊取商業機密等。