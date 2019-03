國際中心/綜合報導

據美國地質調查局(USGS)消息,秘魯1日當地時間凌晨3時50分(台灣時間下午4時50分)發生規模7.0強震,震央位在祕魯東南部城鎮阿桑加羅(Azangaro)東北25公里處,震源深度258公里,目前並無引發海嘯的危險。

根據最初統計數據,地震規模達7.1,但目前已下修至7.0。

A Major 7.0 #earthquake #Terremoto #Temblor near Azangaro #Peru Right Now #Bolivia No #tsunami Alert pic.twitter.com/VTaA0z50Qs